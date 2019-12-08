Riva'da 'Düşler Vadisi' devam ediyor

Emlak Konut GYO ve Galatasaray Spor Kulübü arasında 2016 yılında Riva ve Florya taşınmazlarının birlikte geliştirilmesi kapsamında imzalanan protokolün ardından her iki arsanın da ihale süreçleri tamamlanmıştı. Riva arazisi üzerinde geliştirilen projenin inşasına ve satış sürecine başlanmış fakat Florya arazisinin çeşitli nedenlerle teslim edilememesi sebebiyle fesih edilmişti. Emlak Konut ve Galatasaray arasında imzalanan yeni protokolle taraflar anlaştı. Yeni anlaşma kapsamında inşasına ve satış sürecine başlanan Riva arazisindeki Düşler Vadisi projesinin geliştirilmesine aksaklık olmadan devam edilecek.

MENFAATLERİ KORUDUK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, süreçler bazen uzun ve zorlu olsa da sonucunda elde edilen kazanımların daha değerli olduğuna dikkat çekerek, yeni protokolün detaylarını açıkladı. Gedikli, “Florya arazisinin GS Spor Kulübüne iade edilmesi, buna karşılık Florya arazisi için 120 milyon TL tutarındaki temlik ödemesinin GS Spor Kulübü tarafından ödenmesi, şirketimiz tarafından Florya projesi kapsamında yapılan masrafların GS Spor Kulübü tarafından şirketimize ödenmesi ve Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine devam edilmesi konularında mutabakata varılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENCEMİZ ALTINDA

Gedikli, sözlerine şöyle devam etti: “Düşler Vadisi’nde bağımsız bölüm alan ve almayı düşünen vatandaşlarımızın yatırımları Emlak Konut güvencesi altında olup, projemizi en kısa sürede tamamlayarak alıcılarına teslim edeceğiz.”

‘MACERA PARKI’ DA OLACAK

Yılmaz, “1157 dönümlük alan içerisinde geliştirilen projemizde; 70 dönüm park, biyolojik gölet, devlet okulu, özel okul, poliklinik, cami, 207 dönümlük orman arazisi, macera parkı, binicilik kulübü, ticari üniteler, restoranlar, kafeler, iyi tarım uygulama alanları ve tohum atölyesi yer alacak” dedi.

207 DÖNÜM ÖZEL ORMAN ALANI DA VAR

Projenin Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hakim içinde toplam 207 dönüm özel orman alanı da olan değerli bir noktada olduğunu anlatan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz da, “Doğayla iç içe yaşamayı seven konut alıcıları projemizi çok beğenecek” değerlendirmesinde bulundu.

383 BİN TL AYLIK KİRA

Düşler Vadisi Riva Satış Ofisi’nde imzalanan protokol kapsamında Galatasaray Spor Kulübü, Florya’daki arsasının yeniden sahibi oldu. 2016 yılında yapılan protokol öncesinde mülkiyetine sahip olduğu 22 bin 627 metrekarelik arsa için sarı-kırmızılı kulüp, 120 milyon lira ödeyecek.

37 MİLYON ÖDEME

Galatasaray ayrıca 37 milyon TL gider ödemesi yapacak. Galatasaray, Emlak Konut mülkiyetindeki 40 bin 722 metrekarelik diğer parsel için de aylık 383 bin lira kira bedeli ödeyecek. Florya’da bulunan toplam 63 bin 349 metrekarelik iki arsa, protokol öncesinde Galatasaray Kulübü mülkiyetindeki 22 bin 627 metrekarelik parsel ile Emlak Konut mülkiyetindeki 40 bin 722 metrekarelik parselden oluşuyor.