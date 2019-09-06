Riski hedge etti, yıl sonu bilançosu karlı olacak 

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

2018 yılını 1.4 milyar TL zararla tamamlayan Türk Telekom’un 2019’u kârlı bir bilançoyla tamamlaması öngörülüyor. Temmuz sonunda göreve gelen Türk Telekom’un yeni CEO’su Ümit Önal, şirketin yeni dönem hedeflerini açıkladı. Önal, geçen yılki zararın kur farkından kaynaklandığına dikkat çekerek, “Bu yıl riskimizi

hedge ettik. Ve yılın ilk yarısında 745 milyon TL net kâr elde ettik. Yıl sonunda da bu doğrultuda bir bilanço öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

5G’YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ

Yeni dönemdeki önceliklerini; internet penetrasyonunu arttırma, 5G’yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıralayan Önal, Türk Telekom’un, aynı zamanda 5G’ye en hazır operatör olduğunu ifade etti. Önal, açıklamalarına şöyle devam etti: “Türkiye’nin en çok aboneye sahip entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz.”

Penetrasyon yatırımı

Son beş yılda, TÜİK verilerine göre internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye ve BTK verilerine göre hane halkı internet penetrasyonunun yüzde 56’ya yükseldiğini aktaran Önal, “Yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70’lerin üzerine çıkarmak olacak” dedi.

Almanya’da %3 Türkiye’de %20

Türk Telekom’un, Türkiye’nin fiber altyapısı için sektöre rehberlik ettiğini kaydeden Önal, “Fiber altyapımızı 10 yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde imzamız var. OECD raporuna göre Türkiye, abone fiberleşme oranlarında ABD, Almanya gibi pek çok ülkenin önünde yer alıyor. Almanya’nın abone fiberleşme oranı yüzde 3, İngiltere’nin 2. Türkiye’de bu oran yüzde 20’lerde” dedi.