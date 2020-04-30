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Restoranlara özel 'destek çeki' geldi

Restoranlara özel 'destek çeki' geldi

Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı ‘E-ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasına Yemeksepeti, ‘Kazandıran Restoran Destek Çeki' projesiyle destek veriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen kampanyada kullanıcılar belirli miktarlardaki ‘Kazandıran Restoran Destek Çeki’ satın alarak, bu çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecek. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun duyurduğu kampanya sayesinde restoranlar, daha sonra karşılığını kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlayacak. 


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