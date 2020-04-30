Restoranlara özel 'destek çeki' geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen kampanyada kullanıcılar belirli miktarlardaki ‘Kazandıran Restoran Destek Çeki’ satın alarak, bu çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecek. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun duyurduğu kampanya sayesinde restoranlar, daha sonra karşılığını kullanıcılara yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlayacak.