Restorandan eve ‘kendin pişir kendin ye' menüsü

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanmak zorunda kalan restoranlar, virüsün yol açtığı maddi zararı aşmak için alternatif yöntemlere başvuruyor. Hazırladıkları, köfte, et şiş, kebap ve ızgaraları vatandaşın evine çiğ olarak yollayan işletmeciler, ‘kendin pişir kendin ye’ yöntemini eve taşıyor. Üyelerinin yüzde 10’unun bu yöntemi uyguladığını ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “2 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörümüz salgını atlatmak için bu tip yöntemlere başvuruyor. Özellikle Ramazan’da bu yöntemle yemek sipariş eden kişi sayısında ciddi artış yaşandı” dedi.

KASAP HİZMETİ DE VAR

İstanbul’daki 6 restoranında 700 kişi çalıştıran Kaşıbeyaz Lezzet Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz da, “Pandemi döneminde ‘Biz hazırlayalım siz pişirin’ diye lezzetler hazırladık. Patlıcan kebabı, Kilis Tava gibi yemeklerimizi hazırlayıp, kuryelerimizle müşterilerimizin evine yolluyoruz” ifadelerini kullandı. Murat Kaşıbeyaz, ayrıca isteyen müşterilerinin evine et siparişlerini ulaştırıp kasap hizmeti de vermeye başladıklarını söyledi.

İFTAR YEMEĞİ DE GÖNDERİYOR



Her yıl ramazan ayında verilen yoğun iftar davetleriyle ön plana çıkan Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın sahibi Bingöl, pandemi döneminde kapalı oldukları için evlere iftar yemeği göndermeye başladıklarını söyledi. Yerel belediyeler ve maddi durumu iyi kesimlerin bu hizmete ciddi rağbet gösterdiğini vurgulayan Bingöl şunları kaydetti: “Bu dönemde birçok kişi garibanların evine iftar yemeği göndererek sevaba girdi. Ayrıca Türk halkı pişmemiş kebap, güveç, tepsi patlıcan kebabı, soğan kebabı gibi ürünleri alıp evde pişirmeyi de sevdi. Mart ayında başlayan bu hizmetimizle normal dönem ciromuzun yüzde 20’sine ulaştık.”

2 MİLYON KİŞİNİN EKMEK KAPISI



110 bin işletme ve 20 milyar TL büyüklüğe sahip Türkiye restoran sektöründe 2 milyon kişi çalışıyor. 110 bin işletmenin yalnızca yüzde 40’ı paket servis hizmeti veriyor. Paket servis hizmeti veremeyen işletmelerin bu dönemde kapanmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Bingöl, “Paket servis verenlerin iş hacmi de yüzde 80 geriledi. Bu nedenle bir an önce restoranların açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.