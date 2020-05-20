Resmi Gazetede yayınlandı : 2020 işçi tediye ödeme tarihleri ne zaman? Tediye ne demek?

Resmi Gazetede yayınlanan 2020 tediye ödeme tarihleri arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemede SGK primi, damga ve gelir vergisi kesintileri düşüldükten sonra kalan tutar vatandaşların hesabına yatırılıyor. 2020 işçi tediye ödeme tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtına dair detaylar haberimizde…

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime anlamı olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği demektir. Esasında devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı bir ek ödemedir.

Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabiliyor.

Tediye ödemesi brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevzuatta belirtilene göre; işçinin ek mesaisi, çocuk zammı, evliliği, ayni yardım ve tatil ücretleri itibara alınmıyor. Brüt maaş üzerinden kesilen vergilerden sonra ücret yatırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan tarihlerde, ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. 2020 yılına ait tediye ödemelerinin yapılacağı tarihler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde, Resmi Gazetede yayınlanmıştı.

2020 İŞÇİ TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

Kamuda çalışan ve kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ödemelerinin ilk taksiti Resmi Gazetede yayınlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemenin ikinci taksitinin ise 22 Mayıs 2020 tarihinde yatırılması bekleniyor. Yer altı maden işçilerinin tediye ödemelerinin tamamı ise 23 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

BELEDİYE İŞÇİLERİ TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR Mİ?

Belediye bünyesinde çalışan ve belediye şirketlerine geçiş yapan işçiler tediye ödemesinden yararlanamıyor. Ödeme yapılmamasının sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi zorunluluğunun olmamasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte belediye işçileri de tediye ödemesinden yararlanmak için talepte bulunuyorlar.