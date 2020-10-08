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  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 4 petrol arama ruhsatı verildi
08 Ekim 2020 Perşembe 10:14 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 4 petrol arama ruhsatı verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 4 petrol arama ruhsatı verildi
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TP) 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TP) 4 petrol arama ruhsatı verildi.

AA'da yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin yayımlandı.

Buna göre, TP'ye Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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