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  • Resmi Gazete'de yayımlandı: İhracatçılara verilen hususi pasaportların süresi uzatıldı
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:41 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: İhracatçılara verilen hususi pasaportların süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: İhracatçılara verilen hususi pasaportların süresi uzatıldı
AA

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportun iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

Buna göre, iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileriyle bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek. Söz konusu hak mahrumiyeti süresi, daha önce 10 yıl olarak belirlenmişti.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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