Resmi Gazete'de yayımlandı: İhracatçılara verilen hususi pasaportların süresi uzatıldı

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportun iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

Buna göre, iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileriyle bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek. Söz konusu hak mahrumiyeti süresi, daha önce 10 yıl olarak belirlenmişti.