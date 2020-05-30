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  3. Resmi gazete'de yayımlandı! 7 bölge için petrol hamlesi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:38 | Son Güncelleme:

Resmi gazete'de yayımlandı! 7 bölge için petrol hamlesi

Resmi gazete'de yayımlandı! 7 bölge için petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu alanlar için, ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu. Onay çıkması halinde 7 bölgede daha petrol aranacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulundu.

TPAO, Batman ve Siirt'te süresi bitecek petrol işletme ruhsatının 10 yıl daha uzatılması için de başvurdu.


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