Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı ödemeler 3 ay ertelendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Tebliği ile satış ve ecrimisil bedeli ertelemesinden yararlanma şartları ve uygulama usulü ile tebligat, taksitlerin ödenmesi ve diğer hususlar belirlendi. Buna göre; satışa esas tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden, son ödeme tarihi 1 Nisan 2020 ile 1 Temmuz 2020 arasındaki erteleme döneminde olanlar ve daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen 2'den fazla taksiti bulunmayan hak sahipleri, satış bedeli ertelemesinden yararlandırılacak.

Hak sahiplerinden; satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi, daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi, erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenecek ve taksitlendirilerek tahsil edilecek. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.

HASAT, SEZON DÖNEMİ VE ZAMAN AŞIMI DİKKATE ALINACAK

Ecrimisil bedeli ertelemesi ise tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazlarından 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip, henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zaman aşımı süresi de dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazları için erteleme dönemi içerisinde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenecek ve taksitlendirilerek tahsil edecek. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.

Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanarak ilgililere erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılacak. Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin ilk taksit ödemesi, erteleme süresinin sona erdiği tarihte, müteakip taksitler ise takip eden aylarda aynı güne tekabül eden tarihte yapılacak.

DHA