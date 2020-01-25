Renault: Türkiye'de uzun yıllar kalıcıyız
Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, İstanbul’da düzenlediği toplantıda “Renault Trucks iyi gidiyor. Hemen hemen tüm pazarlarda piyasa payımızı artırarak ilerliyoruz. Geçen sene de iyi bir yıl oldu. Bunların içinde en önemli rolü alan pazarlardan biri Türkiye. Türkiye’de çok ciddi pazar payımızı artırdık” dedi.
Blin, Türkiye’deki varlıklarını bundan sonra daha da güçlendirerek sürdüreceklerini belirterek çok daha uzun zamanlar Türkiye’de yer almak isediklerini söyledi.