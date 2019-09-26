Renault fiyat listesi nedir? 2019 Renault araç (taşıt) kredisi faiz oranları hesaplama
Renault fiyat listesi son dakika taşıt kredisi açıklamasının ardından merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Anlaşmalı firmalar arasında Renault’da bulunuyor. Haberimiz içerisinden Renault fiyat listesine ve bankaların kredi faiz oranları hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz.
Renault fiyat listesi, taşıt kredisi faiz oranları müjdesinin ardından araştırılıyor. Renault araç (taşıt) kredisi faiz oranları hesaplama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. İşte fiyat listesi ve bankaların kredi hesaplama ekranları…
RENAULT FİYAT LİSTESİ NEDİR?
Aşağıda bulunan link üzerinden fiyat listesine ulaşabilirsiniz.
RENAULT FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA- TIKLAYINIZ
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa