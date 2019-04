Remax7Tepe gurur kaynağı olmaya devam ediyor!

2002 yılından beri yatırımcılara ve kurumsal firmalara gayrimenkul hizmetleri sunan Hasan Can, elde ettiği başarılarla Türk gayrimenkul sektörünü uluslararası arenada zirveye taşıyor.

Avrupa’da Circle of Legends Award’ı kazanan ilk Gayrimenkul Danışmanı olan Hasan Can; Hall of Fame , Lifetime Achievement, Top 100 Global Individuals Commercial Commissions ve Diamond Club ödüllerinin ilk ve son 12 yıldır daimi sahibidir.

“Firmalar sosyal sorumluluk bilinci hakkında daha duyarlı olmak zorunda. Yeni nesillerin ülkemiz adına daha başarılı olması için sosyal sorumluluk bilinci ve duyarlılığının arttırılması ve desteklenmesi çok önemli. Sosyal sorumluluk projeleri, iş hayatının belki de “hayata” en doğrudan temas eden parçası. “ olduğu fikrini savunan Hasan Can ve kurucusu olduğu Remax7Tepe, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve duyarlı gayrimenkul danışman kadrosuyla; lüks konut , ticari gayrimenkul ve arsa / arazi alanında, profesyonel anlayışla kurumsal firmalara ve kişiye özel hizmet veriyor.