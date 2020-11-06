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06 Kasım 2020 Cuma 15:55 | Son Güncelleme:

Rekabet Kurulu, sahibinden.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurulu, sahibinden.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi
AA

Rekabet Kurulu, şirketin vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetlerinde hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele alan Kurul, bu iddianın tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetlerinde hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele alan Kurul, bu iddianın tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açtı.

Editör:  <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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