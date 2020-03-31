Reeskont kredisi nedir? Reeskont ne demek? İşte yanıtı

Reeskont kredisi, gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında "Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk." dedi. Vatandaşlar, reeskont kredisi ile ilgili aramalarını arttırdı. Merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

TCMB: Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Reeskont, bir bankanın, elinde bulundurduğu ve henüz ödeme zamanı gelmemiş senetleri bir başka bankaya ıskonto ettirmesi oluyor.

Reeskont tekrar iskonto demektir. Buradaki iskonto, indirim anlamında değil, vadesi gelmemiş bir senedin bazı şartlarla banka tarafından paraya çevrilmesi anlamında kullanılmaktadır. Reeskont bankalarca iskonto edilmiş bir senedin merkez bankasınca iskonto edilmesine denir. Reeskont kredileri ise TL veren döviz geri alan kredi türüdür.