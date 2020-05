Ray Sigorta 'En İyi İşveren' seçildi

Hem müşteri hem de çalışan memnuniyetini iş süreçlerinin merkezine alan Ray Sigorta, kurum içinde oluşturmayı başardığı iş ve çalışma kültürünün pozitif dönüşlerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl “Great Place To Work® Certified” unvanı almaya hak kazanan Ray Sigorta, bu yıl da 250-500 çalışanı olan şirketler kategorisinde “En İyi İşveren” olarak anılmaya hak kazandı. Uzun ve verimli bir çalışmanın neticelerini almaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Türkiye'nin en iyi işverenleri listesine girerek çok büyük bir başarıya imza attık. Çalışanlarımız şirket stratejimizin odak noktası oldu. En güzeli ise hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla çalışanlarımızın artan memnuniyetinin pozitif sonuçlarını tüm iş süreçlerinde görüyor olmamız. Memnuniyet ve güven, performansımızı da bir sonraki seviyeye taşıdı” diye konuştu. “İçinden geçmiş olduğumuz bu zorlu dönemde tek dileğimiz; ülkemizin ve çalışanlarımızın bir an önce ve sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlaması” diyen Erdoğan, zor dönemlerde en doğru yatırımın çalışanlara yapılan yatırım olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getirdi. Başarının mimarı olarak nitelendirdiği tüm çalışanlar ve yönetim ekibine teşekkür eden Erdoğan, “Her bir çalışanımız için en yüksek güven kültürünün hakim olduğu verimli bir iş ortamı sağlama arzumuzu koruyoruz ve ilerleyen dönemde de ekip olarak başarılarımızı devam ettireceğimizden hiç kuşkum yok” şeklinde konuştu.

İKİ AŞAMALI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

62’den fazla ülkeden kurumların katıldığı Great Place To Work Recognition Programı iki adımlı bir takdir ve ödüllendirme sürecini kapsıyor. Değerlendirmeler sonucunda kurumlar güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutları ile çalışanların mevcut kurum kültürü hakkındaki algılarının ölçümlendiği Trust Index© çalışan anketi ve İK uygulamalarının bütününün analiz edildiği Culture Audit© iş yeri kültürü analizinden alınan puanlara göre Great Place To Work sertifikalı iş yeri olarak anılıyor. İkinci aşamada ise Trust Index© ve Culture Audit© analizleri sonucunda belirli bir baraj puanın üzerindeki kurumların tümünün değerlendirildiği Türkiye’nin “En İyi İşverenleri” listesine girmek için aday olunuyor. Great Place To Work tarafından yapılan nihai değerlendirilmeler sonucunda ise gerekli yeterlilikleri tamamlayan kurumlar “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde yer alıyor.

“En İyi İşveren” seçilmenin 3 yıllık yoğun bir emeğin karşılığı olduğunu belirten Koray Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ray Sigorta olarak önceliklerimizi ve hedeflerimizi çok iyi belirledik. Doğru bir strateji, yüksek iş ahlakı ve değer yaratma odaklı çalışma prensiplerini iş alanımızda harmanladığımız sürece başarılarımızın devam edeceğinden kuşkumuz yok. İlerleyen yıllarda daha da güçlü bir kurum kültürü oluşturulması yolunda her bir çalışanımız için ‘Mükemmel Bir İş Yeri’ olma stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”