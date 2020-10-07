  • $7,8794
  • 9,2777
  • 478.438
  • 1152.67
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Ekim 2020 Çarşamba 12:15 | Son Güncelleme:

Rapor parası hesaplama

Rapor parası hesaplama

Rapor parası hastalık, doğum ya da iş kazası gibi sebeplerden dolayı alınabiliyor.

Rapor parası hesaplama işlemi belirlenen şartlara göre yapılıyor.

RAPOR PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parasını hesaplamak için öncelikle ilk üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim günü toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. 2 çıkartılmasının sebebi rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Çıkan sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3’e bölünür ve alacağınız rapor parasını bulmuş olursunuz. 

<p>Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı

Türkiye'nin ilk cep uydusu ''Grizu-263A'' uzay yolculuğu için gün sayıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.