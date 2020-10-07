Rapor parası ne zaman ve nereye yatar? Rapor parası nasıl hesaplanır?

Rapor parasında; eğer çalışan ayakta tedavi görüyorsa günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavi ediliyorsa da günlük kazancın yarısı ödenmektedir. PTT iş yerleri üzerinden yapılan ödemeler için en az 1 yıl öncesinde 90 gün prim yatırılmış olması gerekiyor. Geçişi iş göremezlik ödeneği olarak da bilinen bu para, hastalık, doğum ya da iş kazası gibi sebeplerden dolayı alınabiliyor. Rapor parası hesaplama işlemi belirlenen şartlara göre yapılıyor.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

Rapor parası sorgulama işlemi e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-devlet şifresi ve T.C. Kimlik numarası ile birlikte başvurular sorgulanabiliyor.

E-DEVLET RAPOR PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasını hesaplamak için öncelikle ilk üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim günü toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. 2 çıkartılmasının sebebi rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Çıkan sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3’e bölünür ve alacağınız rapor parasını bulmuş olursunuz.