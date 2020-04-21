Ramazan sofralarında koronavirüs zammına dikkat

Karantina süreci, Ramazan’da fiyatları artırmak için bekleyen fırsatçıların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle tedarikte yaşanacak bir sıkıntının itfar ve sahur sofralarının vazgeçilmez ürünlerinde fırsatçı zamlarına neden olabileceği belirtiliyor.

GIDA ARZI ÖNEMLİ



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da bu soruna dikkat çekerek bu dönemde gıda arzında sıkıntı yaşanmaması gerektiğini söyledi. Bayraktar, üretilen gıdaların tüketiciye ulaştırılması konusunda önlem alınması gerektiğine dikkati çekti.

FİYAT TAKİP EDİLMELİ



Ramazanda görülebilecek gıda fiyat artışları konusunda uyarıda bulunan Bayraktar, markette ve üreticide fiyatı değişen ürünlere dikkati çekti. Bayraktar, artan sıcaklıklar ve karantina tedbirlerinin fiyatlarda etkili olduğunu belirterek, özellikle çabuk bozulan ürünlerde tüccarın aldığı malı satamama endişesiyle piyasada görülen yavaşlamanın fiyatlara yansıdığını aktardı. Bayraktar halkın makul fiyatlara ürün tüketebilmesi için market fiyatlarının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

PERAKENDECİLER FİYAT DENETİMİ İSTEDİ



Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) virüs sürecinde sebze-meyve ve gıda fiyatlarına yapılan artışlara dikkat çekti. TPF, tedarik zincirindeki tüm aracıların oluşan fiyatlardaki payının anlaşılması için Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu.