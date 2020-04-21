'Ramazan için hazırız, fırsatçıya izin vermeyiz'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, perakende sektörünün, Ramazan ayına ve koronavirüs tedbirlerinin etkisiyle oluşan ek talebe karşı hazır olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli “Ramazan için gerekli hazırlıklar yapıldı” dedi. Tüm Türkiye’deki gıda alışverişinin yüzde 25’inin Ramazan ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pakdemirli bu dönemde fırsatçılık olursa gereğini yapacaklarını söyledi.

STOK YAPMAYIN



Türkiye’de kimsenin gıdanın az olacağı gerekesiyle stok yapmaya ihtiyacı bulunmadığını vurgulayan Pakdemirli vatandaşlara da “Günlük alışverişlerini yapsınlar, daha fazla stoğa ihtiyaç yok. Cumartesi, pazar gününe yetecek kadar ürünleri buzdolabınıza koyun” dedi. Pakdemirli 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen perşembe ve cuma günleri marketlerin açık olacağını hatırlattı.

Pakdemirli, bu dönemde gıdada fiyat oluşumlarına Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıklarıyla koordinasyon halinde çalışmalar yürüttüklerini de belirterek üreticiyi ve tüketiciyi koruyacaklarını söyledi. Pakdemirli “50 kadar ürünü şu anda takip ediyoruz. Zaman zaman patateste soğanda ufak tefek fiyat artışları oluyor. Aradaki lojistik zincirinde bazı fırsatçıların da bulunduğunu görüyoruz. Böyle bir zamanda böyle bir fırsatçılık görülürse mutlaka gereği yapılacaktır” diye konuştu. Pakdemirli balıkta 3. kampanyanın ‘alabalık’ için olacağını, 23 Nisan’a kadar 18.90 liradan satılacağını söyledi.

HUBUBAT FİYATI MAYISTA AÇIKLANACAK



Hububat alım fiyatına ilişkin çalışma yaptıklarını aktaran Pakdemirli “Mayısın ilk haftası Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Üreticimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturma gayreti içindeyiz.” dedi. Pakdemirli yaş çay alım fiyatlarıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek “Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİYE CUMA GÜNÜ YENİ ÖDEME



Pakdemirli, küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak sürü büyütmeye yönelik ek destek planı hazırladıklarını belirterek, “Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği’nin ödemelerini bu hafta başlatıyoruz. Koyun ve keçide yetiştiricilerimize 187 milyon lira destek vereceğiz. 24 Nisan günü yetiştiricilerimizin TC kimlik numaralarına göre ödemeleri başlatıyoruz” dedi.

ATIK SULARA KOVİD-19 TESTLERİ YAPIYORUZ



Kovid-19 salgını süresince atık suyla ilgili yurt dışında yapılan çalışmalardan bahseden Pakdemirli, şöyle devam etti: “Biz de Ankara’da atık sulardan numunelerimizi aldık, testlerimizi yaptık. Değişik yerlerden aldığımız numunelerde diğer tip virüsleri yakalayabildiğimiz halde koronavirüs tespit edemedik. Bunun fazla dezenfektan kullanılıyor olmasından kaynaklandığını tahmin ediyorum. Şu an İstanbul’dan ve çeşitli yerlerden numuneler alınıyor. Amacımız atık sularda belli mahalelerde koronavirüs yoğunlaşması görürsek bunu ilgili kurumlarla paylaşıp ek önlemler alınmasın sağlamak.”

Pakdemirli, Kovid-19 salgını sürecinde bile gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğüne dikkati çekerek, geçen hafta bakanlıkça “ifşa listesi”nin yayımlandığını hatırlattı. “Bal, sucuk, salam, yağda sahtekarlık yapanların hepsinin ‘Canını okuyacağız’ dedik, bunu da yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Pakdemirli, gelecek hafta Sözleşmeli Üretim Platformu’nun ön lansmanını yapacaklarını belirterek, “Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak” dedi.