Ramazan davetleri başladı, bagete talep arttı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, AA muhabirine, beyaz et sektörünün ramazan ayındaki durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Hem yaz dönemi ve turizm sezonu hem de ramazan ayıyla birlikte beyaz et sektörü üretiminde hareketlenme yaşanacağını belirten Koca, bu dönemde beklenen üretim artışının yüzde 10-15 civarında olacağını söyledi.

Koca, beyaz ete yönelik talebin şu anda yüksek seyrettiğine işaret ederek, "Ne kadar 'Fiyatı arttı' dense de emsallerine göre beyaz et yine çok uygun fiyatlı olma özelliğini sürdürüyor. Ramazan ayındaki davetler ve çeşitli etkinlikler nedeniyle baget satışlarında belirgin artış görülür. Ramazan ayının özellikle birinci ve son haftasında talep artışı oldukça yüksek seyreder. Diğer haftalarda da talep normalin üzerine çıkar. Bu nedenle birinci ve son hafta için mesai yaparak, ilave kesim gerçekleştiriyoruz. Bu talep artışı için tedbirli oluyoruz." dedi.

Ramazan ayında kanat gibi ürünlere olan talebin azaldığını, buna karşın baget satışlarının öne çıktığını vurgulayan Koca, "Davetler ve çeşitli etkinlikler gibi toplu tüketim ortamları nedeniyle baget satışlarında belirgin artış görülür. Uygun fiyatlı olması nedeniyle davetlerde tavuk öne çıkar. Kış dönemi ise baget satışı düşer." diye konuştu. Koca, otellerin daha çok bütün piliç ve kemiksiz but tercih ettiğini, menülerine göre parçalayarak bu tavuğu kullandıklarını bildirdi.

"MÜŞTERİMİZİ KÜSTÜRMEYİZ"

Beyaz et sektörüne yönelik fiyat artışı eleştirilerine de yanıt veren Koca, şunları kaydetti:

"Fiyat konusunda çok konuşmak yakışık almaz. Bizim fiyatlarımız dövize endeksli. Yem fiyatlarında 15 gün önceye göre yüzde 7 artış var. Dövizde ve bağlantılı olarak bir sürü ham maddede fiyat artışı oldu. Yem olarak kullandığımız buğday yan ürünleri dahi buğday fiyatına satılıyor. Yem maliyetleri artmasına karşın, dengeli götürmeye çalışıyoruz. Ramazandaki talep artışını fırsat bilip fiyat artışı yapmayız, sadece maliyeti yansıtıyoruz. Bu dönem için müşterimizi küstürecek sektör değiliz. Büyük yatırımlar yapmışız, dev tesisler kurmuşuz, bu müşteri bize ömür boyu lazım."

