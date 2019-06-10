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10 Haziran 2019 Pazartesi 13:21 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:21

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçi gitti

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Antalya'ya 2 milyon ziyaretçi gitti

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Antalya'ya sadece hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 654 bin oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistle birlikte kent 1,5- 2 milyon düzeyinde misafir ağırladı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin en gözde kentlerinden biri de Antalya oldu. Alanya, Side, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan ve Kaş bölgeleri bayramda binlerce yerli ve yabancı turist ağırladı. Bu yıl yurt dışı turizmde de rekor üstüne rekor kıran Antalya, dokuz günlük bayram tatilinde yurt içi turizmde de büyük hareketlilik yaşadı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla 1-9 Haziran döneminde kente gelen yabancı turist sayısı 654 bin 90 oldu. 8 Haziran Cumartesi günü 85 bin 205 turist sayısıyla tüm zamanların gün rekorunun da kırıldığı bayram tatili sürecinde 1 milyonu aşkın yerli turist de bayramı Antalya'da geçirdi. Oteller ve yazlıkçıların yanı sıra özellikle çevre illerden günübirlik gelenler, başta Konyaaltı ve Lara kumsalları olmak üzere sahilleri doldurdu.

TOPLAM TURİST 3, 9 MİLYONA ULAŞTI

9 Haziran itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları olmak üzere kente gelen toplam yabancı turist sayısı ise 3 milyon 953 bin 879'a yükseldi. Hem haziran ayı rakamları hem de toplam rakamlarda geçen yıla göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Gelen turistin 3 milyon 873 bin 621'i Antalya Havalimanı'na, 80 bin 258'i Gazipaşa Havalimanı'na indi.

(DHA)

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