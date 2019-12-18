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  3. Rakam verildi! 2020 emekli maaşı ne kadar olacak?

Rakam verildi! 2020 emekli maaşı ne kadar olacak?

Rakam verildi! 2020 emekli maaşı ne kadar olacak"

Emekli maaşı enflasyon zammı için heyecan giderek artarken '2020 emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki TÜFE tahmini açıklandı. Verilere göre, SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılacak tahmini zam oranı da belli oldu. İşte 2020 emekli maaşına yapılacak tahmini zam oranı...

Emeklilerin ocak zammı yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur’lulara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerinin maaşına da yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 5’i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve BağKur’lulara yüzde 6.29, memur emeklilerine yüzde 5.29 zam olacak. 

NASIL DEĞİŞECEK? 

Ocak’ta ayrıca maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.29 artışa göre SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme dahil gelirinde 74 ile 365 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık 1.181 lira 86 kuruştan 1.256 lira 20 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 252 liraya ulaşacak. 

(Güneş)


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