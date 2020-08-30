Rachad Ghandour: Yabancı yatırımlara karşı Türkiye'nin uyguladığı teşvik ve motivasyon inancımızı arttırıyor
Türkiye'nin uyguladığı teşvikler ve motivasyonun kendilerini yatırım yapmaya sevk ettiğini belirten Rachad Ghandour, hem konum hem de işgücü bakımından Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde en güçlü figür olduğunu vurguluyor.
Katar merkezli AHR’nin Genel Müdürü Rachad Ghandour, aile şirketleri olan Katar’ın en
ünlü gurme yiyecek ürünlerinin tedariğini yapan toptan satış şirketi Ross Qatar ile Türkiye
pazarına giriş yaptı. İlk yatırımını makarna üretimine yapacak olan şirket, ardından ton
balığı üretimine de girecek. Ross Qatar, Türkiye’de üreteceği birçok ürünü ihraç da edecek.
Türkiye’nin uyguladığı teşvikler ve motivasyonun kendilerini yatırım yapmaya sevk ettiğini
belirten Rachad Ghandour, hem konum hem de işgücü bakımından Türkiye’nin Avrupa ve
Orta Doğu bölgesinde en güçlü figür olduğunu vurguluyor.
Türkiye pazarına Ross Qatar ve Ross İthalat İhracat Dış Ticaret ile giriş yaptıklarını ifade
eden Ghandour, yatırımlarının artacağını belirtirken Ross Türkiye için 35 Milyon TL ila 50
Milyon TL arasında bir yatırımda bulunacaklarını vurguladı.
Ross Türkiye için yapacağı yatırımın ilk adımını makarna üretimiyle atmayı planlayan şirket,
ikinci adım olarak ton balığı üretimine girecek. Bu sektörlerin devlet teşviki sağlaması
açısından ilgiyi daha da artırdığı ifade ediliyor. Rachad Ghandour, Ross’un alanını
genişletmek, müşteri memnuniyetine yönelik ihtiyaçları ve en iyi hizmeti sağlamak için yeni
ürün gruplarına kaynak aktarmayı sürdüreceklerini söylüyor. Ross ürünlerinin sıkı hijyen
standartlarına uygun ve helal sertifikalı olarak sunulduğunu da ifade ediyor.
Türkiye’nin yüksek güvenlikli bir ülke olduğunu ve suç oranının düşük olduğunu ifade eden
Ghandour, temel hammaddeleri olan makarnanın Türkiye’de fazlasıyla bulunduğunu
belirterek Türkiye’deki ürünlerin kalitesine güvendiklerini vurguladı.