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  • Rachad Ghandour: Yabancı yatırımlara karşı Türkiye'nin uyguladığı teşvik ve motivasyon inancımızı arttırıyor
30 Ağustos 2020 Pazar 08:32 | Son Güncelleme:

Rachad Ghandour: Yabancı yatırımlara karşı Türkiye'nin uyguladığı teşvik ve motivasyon inancımızı arttırıyor

Rachad Ghandour: Yabancı yatırımlara karşı Türkiye'nin uyguladığı teşvik ve motivasyon inancımızı arttırıyor

Türkiye'nin uyguladığı teşvikler ve motivasyonun kendilerini yatırım yapmaya sevk ettiğini belirten Rachad Ghandour, hem konum hem de işgücü bakımından Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde en güçlü figür olduğunu vurguluyor.

Katar merkezli AHR’nin Genel Müdürü Rachad Ghandour, aile şirketleri olan Katar’ın en

ünlü gurme yiyecek ürünlerinin tedariğini yapan toptan satış şirketi Ross Qatar ile Türkiye

pazarına giriş yaptı. İlk yatırımını makarna üretimine yapacak olan şirket, ardından ton

balığı üretimine de girecek. Ross Qatar, Türkiye’de üreteceği birçok ürünü ihraç da edecek.

Türkiye’nin uyguladığı teşvikler ve motivasyonun kendilerini yatırım yapmaya sevk ettiğini

belirten Rachad Ghandour, hem konum hem de işgücü bakımından Türkiye’nin Avrupa ve

Orta Doğu bölgesinde en güçlü figür olduğunu vurguluyor.

Türkiye pazarına Ross Qatar ve Ross İthalat İhracat Dış Ticaret ile giriş yaptıklarını ifade

eden Ghandour, yatırımlarının artacağını belirtirken Ross Türkiye için 35 Milyon TL ila 50

Milyon TL arasında bir yatırımda bulunacaklarını vurguladı.

Ross Türkiye için yapacağı yatırımın ilk adımını makarna üretimiyle atmayı planlayan şirket,

ikinci adım olarak ton balığı üretimine girecek. Bu sektörlerin devlet teşviki sağlaması

açısından ilgiyi daha da artırdığı ifade ediliyor. Rachad Ghandour, Ross’un alanını

genişletmek, müşteri memnuniyetine yönelik ihtiyaçları ve en iyi hizmeti sağlamak için yeni

ürün gruplarına kaynak aktarmayı sürdüreceklerini söylüyor. Ross ürünlerinin sıkı hijyen

standartlarına uygun ve helal sertifikalı olarak sunulduğunu da ifade ediyor.

Türkiye’nin yüksek güvenlikli bir ülke olduğunu ve suç oranının düşük olduğunu ifade eden

Ghandour, temel hammaddeleri olan makarnanın Türkiye’de fazlasıyla bulunduğunu

belirterek Türkiye’deki ürünlerin kalitesine güvendiklerini vurguladı.

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