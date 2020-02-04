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  3. PYBS bursları yattı mı? 2020 bursluluk ücreti ne kadar oldu?

PYBS bursları yattı mı? 2020 bursluluk ücreti ne kadar oldu?

PYBS bursları yattı mı" 2020 bursluluk ücreti ne kadar oldu"

PYBS bursları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bursluluk alma hakkı kazanan öğrenciler ve velileri 2020'nin ilk ödemesinin ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Ayrıca ödemelerin bu sene zamlı olarak yatırılması da bekleniyor. İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor. 2020 bursluluk ücreti ve ödemeleri ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan her ay eğitim destek bursu alan öğrenciler, 2020 PYBS bursları ile ilgili araştırma yapıyor. PYBS bursları yattı mı? 2020 bursluluk ücreti ne kadar oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl, 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru öğrencilerin hesabına yatırılıyor. 

 

2020 PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanıyor. 

Bu nedenle ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenmek için öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

2020 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

PYBS bursları geçtiğimiz yıl 260 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 290 TL civarında olması bekleniyor.


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