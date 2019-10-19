PTT personel alımları 2019 belli oldu mu? PTT personel alımı ne zaman?

PTT personel alımları 2019 belli oldu mu? sorusu PTT'de çalışmak isteyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ya da kısaca PTT ihtiyaç oldukça personel alımı yapıyor. 2019 yılında KPSS'siz 55 bin PTT personel alımının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. PTT personel alımları 2019 belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

DİĞER PERSONEL ALIMLARI ŞU ŞEKİLDE:

MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI

TSK astsubay alımı başvuru süreci ilanın yayım tarihi olan 08 Ekim 2019 tarihi itibar ile başvurular başlamış ve en geç 24 Ekim 2019 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ön başvurular son başvuru günü en geç 23:59 a kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YSK PERSONEL ALIMI

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak