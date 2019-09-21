PTT personel alımı ne zaman, tarih belli oldu mu? 2019 PTT personel alımı şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman, tarih belli oldu mu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2019 yılı Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesine ne zaman personel alınacağı merak ediliyor. Türkiye'nin birçok yerinde PTT yönetimi, şube ağını genişletme çalışmaları ile birlikte yeni bir grup istihdam sağlamayı amaçlıyor. Alımlarda adaylardan KPSS şartı aranmayacak ve alımlar farklı pozisyonlarda yapılacak. 2019 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT 2019 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak