PTT personel alımı 2019 şartları neler? PTT personel alımı ilanı geldi mi?

PTT personel alımı 2019 şartları neler? sorusu PTT bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Gözler PTT için yeni personel alımı ilanında. PTT personel alımı 2019 şartları neler, personel alımı ilanı yayılandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde olacak.

DİĞER PERSONEL ALIMLARI ŞU ŞEKİLDE:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ALIM YAPIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Ön başvurular 8 Ekim'de başlayacak 25 Ekim'e kadar sürecek. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI

TSK astsubay alımı başvuru süreci ilanın yayım tarihi olan 08 Ekim 2019 tarihi itibar ile başvurular başlamış ve en geç 24 Ekim 2019 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ön başvurular son başvuru günü en geç 23:59 a kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak