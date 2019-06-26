PTT personel alımı 2019 başvurusu ne zaman? iş sahibi olmak isteyenlerde tarafından ilgi görüyor. 2019 PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler kamu personeli adaylarınca ilgiyle takip ediliyor. Türkiye genelinde kargo taşımacılığı adı altında Türkiye'nin birçok yerinde PTT Bank ve PTT Kargo şubeleri açan PTT yönetimi, şube ağını genişletme çalışmaları ile birlikte yeni bir grup personel sağlamayı hedeflediklerini ve 2019 yılı içerisinde de personel alımlarının başlayacağını duyurmuştu. PTT personel alımı 2019 başvurusu ne zaman? PTT personel alımı kadroları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı..

PTT PERSONEL ALIMI 2019 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

PTT personeli alımının ne zaman yapılacağına dair resmi yazı yayımlandı. '2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi.

Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. 2023 yılı hedeflerine değinen Bozgeyik, 5 yılda yapılacak personel alımlarına değindi.

Şube ve diğer işyerlerinin 2023 yılına kadar cidi bir sayıda arttırılacağını söyleyen Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 hedeflerimiz arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracağız"

PTT'NİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

PTT MEMUR PERSONEL ALIMI KADROLARI NELERDİR?

2019/1 PTT memur personel alımı kadroları ise;

1- Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

2- Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

3- Tekniker

4- Mühendis

5- PTT Uzman Yardımcısı

6- Avukat

7- Postacı

8- Mimar

9- PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

10- Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

11- Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

12- PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

13- PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

14- Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) olarak bilinmektedir.