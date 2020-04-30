PTT para çekme limiti ne kadar? PTT günlük para çekme limiti yükseltildi! İşte günlük limit…

PTT para çekme limiti ne kadar? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT para çekme işlemlerinde kararlaştırılan bir değişikliği kamuoyu ile paylaştı. Alınan yeni karara göre PTT günlük para çekme limiti yükseltildi. PTT para çekme limiti ne kadar? sorusunun yanıtı ise gündemde yerini aldı. PTT günlük para çekme limiti ile ilgili detaylar haberimizde…

PTT GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan açıklamada, korona virüsü ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Bu doğrultuda ücretsiz para çekme limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldığı açıklandı. PTT’nin konuya ilişkin açıklaması ie şu şekilde oldu;

"Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz."