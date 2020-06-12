PTT Kart şifresi nasıl alınır? PTT Kart nedir, nasıl kullanılır?

PTT Kart şifresi edinerek, bankacılık işlemlerinizi PTT ATM’lerinden halledebilir ve böylelikle şubeye gidip vakit kaybetmemiş olursunuz. Özellikle pandemi sosyal yardım parasından faydalanacak olan vatandaşlar şifre alma işlemlerini öğrenmek istiyorlar. PTT Kart şifresi ile ilgili bilinmesi gerekenler ve kart özellikleri için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

PTT KART ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

PTT bankası tarafından ilk kullanım için verilmiş olan şifreyi güvenlik açısından daha sonrasında değiştirmek iyi olacaktır, ilk verilen şifre tek kullanımlık gibi düşünülmelidir. Şifre değiştirme işlemini gerçekleştirmek için, eldeki şifreyle PTT ATM’sinden ilk defa kart takıldıktan sonra kullanılabilir ve bankamatik menüsü sayesinde şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca kart şifresi unutulduğunda 444 1 788 PTT çağrı merkezine ulaşarak yeni şifre alma işlemi talep edilebilir. Ancak telefon çağrı merkezi üzerinden şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilmek için, kullanılan GSM numarasının daha önceden PTT sisteminde tanımlanmış olması gerekiyor.

PTT kart şifresi unutulduysa veya yeni bir şifre almak isteniyorsa bu işlem SMS yolu ile de rahatlıkla gerçekleştirilebilir. PTT sistemlerinde kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden SİFRE yazıp boşluk bırakarak 4 haneli PTT kart şifresi sonrasında bir boşluk daha bırakarak PTT kart arkasında yer alan 7 rakamlı numarayı yazarak 3290’ a mesaj atılması yeterlidir.

PTT KART NEDİR?

PTT Karr; PTT bankasının 81 ilde ve ilçelerde olmak üzere şubeleri sayesinde hem banka işlemlerini hem de bankamatik işlemleri gerçekleştirmek için vatandaşlara sunduğu bir hizmettir.

Vatandaşların PTT kart alabilmeleri için herhangi bir PTT iş yerine müracaat ederek Posta Çeki Hesabı açtırmaları yeterlidir. Ayrıca Şirket aracılığı ile emekli maaşı alan vatandaşlar ve Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlülere PTT kart verilmektedir. Ayrıca pandemi sosyal yardım ödemeleri de bu banka üzerinden yapıldığı için ATM üzerinden para çekmeden önce kart ve şifre edinmek iyi olacaktır.