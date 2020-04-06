PTT işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

PTT işsizlik maaşı nasıl alınır? Koronavirüs önlemleri nedeniyle, işsizlik maaşları vatandaşlara evlerinden ödenecek. Bu ödenek işten atılan ya da çıkan kişilere veriliyor. İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaş ödeneklerin Nisan ayından yatırılacağını açıkladı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyene kişilerin ilgiyle takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Geçtiğimiz haftalarda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneğinin evden yapılacağını açıklamıştı.

PTT A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklama ile işsizlik maaşı için ödemelerin evlere dağıtılacağı ya da isteyen kişilerin sistem üzerinden talep oluşturarak PTT bank şubesi ve kendi banka hesaplarına aktarabilecekleri açıklandı.

Yapılan açıklamada "Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

Selçuk, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemeleriyle ilgili sadece birkaç ilde yoğunluk sıkıntısı yaşandığını ve koronavirüsle ilgili bulaş riskini önlemek adına hemen İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Süreç, bundan sonra evden ödeme şeklinde gerçekleşecek. Gelecek hafta 5-6-7 Nisan'da işsizlik ödeneği ödemelerimiz var. Onu da yine kolluk kuvvetlerimiz, bekçilerimiz, jandarma ve PTT görevlilerimiz aracılığıyla evlerde ödenmesini sağlayacağız."