PTT emekli promosyon ne zaman verilecek? PTT emekli promosyon sorgulama nasıl yapılır?

PTT emekli promosyonları ilgiyle takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu ödemeği alabilmek için gerekli şartlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıklarının karşılığında promosyon ödemesi için protokol imzalamıştı. PTT'de hız kesmeden emeklilere promosyon müjdesi verdi. Peki, PTT emekli promosyon ne zaman verilecek? Detaylar haberde.

PTT EMEKLİLİK PROMOSYON ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli olma tarihine bakılmaksızın; eski ya da yeni tüm emekliler PTT’ye 3 yıl maaş alacağına dair taahhüt vererek promosyon imkanından faydalanabilecek. Emekliler, maaşlarına ek olarak tek bir sefere mahsus olmak üzere ödeme alabilecek.

PTT’den maaş alan emekliler için promosyon şartları belirlenmiştir:

Emekli 3 yıllık maaş ödemesini PTT'den alacağına dair taahhüt vermelidir.

PTT Bank ile sözleşme imzalanmalıdır.

Müşterilerin otomatik ödeme talimatı, ek kart, kredili mevduat hesabı ya da kredi kartı alma gibi koşullar ortadan kaldırılmıştır. Maaşını PTT’den alan her müşteri promosyon imkanından yararlanabilir.

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Banka promosyonu uygulaması üçüncü yılını doldururken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalarla yeniden masaya oturacak ve promosyon miktarları için düzenleme yapılacak. SGK’nın yaptığı açıklamaya göre; Türkiye Bankalar Birliği’yle yapılan görüşmenin sonrasında promosyon miktarında artışa gidilebileceği aktarıldı. Buna bağlı olarak PTT müşterilerine verilen promosyon ücretlerinde artış yapılacağı tahmin ediliyor. Şu an için yapılan promosyon ödemeleri ise belirlenmiştir:

• 1000 liradan az maaş alanlar 300 TL,

• 1.000-2.000 TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL

• 2.000 TL'den fazla maaşı olanlara ise 450 TL

PTT Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Müşteriler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini alabilir:

• Kimlik numaranızın son hanesi 0 – 2 ise Mart ayında

• Son hanesi 4 – 6 olanlar Nisan ayında

• Son hanesi 8 olanlar Mayıs ayında

Anlaşma süresi olan 3 yılın bitmesi halinde ödeme tarihinden önce en yakın PTT şubesine giderek bizzat promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda başka bankadan emekli maaşı alıyorsanız; PTT şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden online işlemler ile maaşınızı PTT’ye taşıyabilirsiniz. Banka değişikliği sırasında promosyon ödemenizi aldıysanız; maaşınızı yeni taşıdığınız PTT’den tekrardan promosyon almanız mümkün değildir. PTT İle Anlaşmalı Olan Bankalar Hangileridir?Ayrıca emekli maaşı müşterileri sadece PTT şubeleri veya ATM’lerinden değil; PTT ile anlaşmalı olan bankalardan da promosyon ödemelerini alabilirler. PTT ile anlaşması olan ve promosyon imkanından yararlanılabilecek bankalar belirlenmiştir:

• Aktifbank• Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)• Denizbank

PTT’NİN SUNDUĞU EKSTRA AVANTAJLAR NELERDİR?

Maaşlarını PTT'den alacak olan emekliler, maaş miktarına bağlı olarak verilen ek promosyon ücretlerinin yanında avantajlı kampanyalardan da yararlanabilir.

• PTT kargo gönderiminde yüzde 20 indirim.

• PTT'den yapılan havalelerde yüzde 20 indirim bulunur.

• Online ticaret işlemlerinde yüzde 10 indirim kullanabilirler.

• ATM’lerden tek seferde ücretsiz şekilde maaş çekebilirler.

• Hesap işletim ücreti bulunmamaktadır.