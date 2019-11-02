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  3. PTT 2019 personel alımı ilanı geldi mi?

PTT 2019 personel alımı ilanı geldi mi?

PTT 2019 personel alımı ilanı geldi mi"

PTT 2019 personel alımı ilanı yayınlandı mı? sorusu arama otorunda PTT bünyesinde çalışmak isteyenler tarafından merak ediliyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı ve KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu.

PTT tarafından 2019 yılı içerisinde eksik personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılması planlanan personel alımı olup kurumun 2023 yılına kadar 55 bin alım yapması bekleniyor 

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PTT 2019 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde olacak. 

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

 

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