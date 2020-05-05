Psikolojik sınırı aştı

Borsalardaki satış dalgasında ABD’den Çin’e yöneltilen koronavirüs iddiaları etkili oldu. Asya borsalarında sert düşüşler yaşandı. Japonya ve Çin’de tatil dolayısıyla işlem yapılmadı. Ancak borsalar Hindistan’da yüzde 5, Hong Kong’da yüzde 3.9, Güney Kore’de yüzde 2.7 düştü. Avrupa borsaları da güne yüzde 3’e varan düşüşlerle başlarken Borsa İstanbul ise yüzde 2.24 değer kaybetti.