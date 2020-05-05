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Psikolojik sınırı aştı

Psikolojik sınırı aştı

Piyasalar küresel anlamda genelde satıcılı bir güne başlarken dolar psikolojik sınır olan 7 lirayı aştı.

Borsalardaki satış dalgasında ABD’den Çin’e yöneltilen koronavirüs iddiaları etkili oldu. Asya borsalarında sert düşüşler yaşandı. Japonya ve Çin’de tatil dolayısıyla işlem yapılmadı. Ancak borsalar Hindistan’da yüzde 5, Hong Kong’da yüzde 3.9, Güney Kore’de yüzde 2.7 düştü. Avrupa borsaları da güne yüzde 3’e varan düşüşlerle başlarken Borsa İstanbul ise yüzde 2.24 değer kaybetti. 


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