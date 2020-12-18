Projeler sürüyor! TOKİ'den Trabzon'a 4 milyar liralık yatırım

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, “Bugüne kadar Trabzon’da 4 milyar liraya yakın yatırım yaptık” dedi. Trabzon’un her alanında çalışma yürüttüklerini anlatan Bulut, “18 ilçenin 1-2’si hariç, tüm ilçelerimizde izlerimiz var” diye konuştu.

500 GÜNDE BİTECEK



Bulut, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 30 yıllık bir özlem olduğuna dikkati çekerek, “Ancak gündemimizde son 10 yıldır olan bir proje” dedi. Yaklaşık 3 hektarlık alanda 132 konutla 20 dükkan inşa edileceğini, 1 de otel alanı bırakıldığını belirten Bulut, ilave otopark alanı ihtiyacının da karşılanacağı projenin 500 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

MİLLET BAHÇESİNİN İLK ETABI 2 AY İÇİNDE TAMAMLANIYOR



Bulut, Trabzon Millet Bahçesi’nde yürütülen çalışmalara da değinerek, projenin yürütüldüğü alanın halen ‘Hüseyin Avni Aker’ ismiyle yaşayan bir yer olduğunu söyledi. Türkiye’de birçok stadyum inşa ettiklerini belirten Ömer Bulut, şöyle devam etti: “Burası toplamda 54 bin metrekarelik, ilk etaptaki çalışmaları süren bir millet bahçesi. Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun bir tribünü, millet bahçesi içerisinde bırakıldı. Projenin ilk etabı iki ay içerisinde tamamlanacak.”