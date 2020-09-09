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  3. Projede önemli bir adım daha! Çanakkale'ye geçici gerdanlık döşendi
09 Eylül 2020 Çarşamba 00:10 | Son Güncelleme:

Projede önemli bir adım daha! Çanakkale'ye geçici gerdanlık döşendi

Projede önemli bir adım daha! Çanakkale'ye geçici gerdanlık döşendi

Çanakkale Boğazı'nda yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'ne inşaat için halat çekildi.

Hizmete girdiğinde ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle ‘simgelerin köprüsü’ olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçici çalışma halatı montajının güney yönlü kısmı tamamlandı. Çanakkale Boğazı’nda etkili olan rüzgar nedeniyle önceki gün saat 14.00 itibarıyla kuzey yönlü çalışmalara ara verilmişti. Saat 17.00’ye kadar kapalı kalan boğaz, dünkü çalışma sonrası yeniden açıldı.

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