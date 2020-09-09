Projede önemli bir adım daha! Çanakkale'ye geçici gerdanlık döşendi

Hizmete girdiğinde ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle ‘simgelerin köprüsü’ olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçici çalışma halatı montajının güney yönlü kısmı tamamlandı. Çanakkale Boğazı’nda etkili olan rüzgar nedeniyle önceki gün saat 14.00 itibarıyla kuzey yönlü çalışmalara ara verilmişti. Saat 17.00’ye kadar kapalı kalan boğaz, dünkü çalışma sonrası yeniden açıldı.