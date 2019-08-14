Proje sizden hibe Destek TÜBİTAK'tan

MİRAY ÇİMEN

Enerji yatırımlarını artırarak cari açığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, şimdi de jeotermal kapsamındaki ar-ge çalışmalarına dev destek vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda rezervlerin belirlenmesi, jeotermal kaynakların ve rezervuarların geliştirilmesi, tedarik ve akıllı enerji sistemlerine entegrasyonu gibi konularda destek verilmesi için tübitak çağrıya çıktı. Proje kapsamında proje üst sınırı bulunmazken, programda hibe şekilde destek verilecek. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, koKOBİ’ler için yüzde 75 olacak. Örneğin 100 bin liralık maliyetini belgeli halde sunan bir KOBİ’ye 75 bin, büyük ölçekli firmaya ise 60 bin lira hibe verilecek.

KONSORSİYUMLAR KATILABİLECEK

TÜBİTAK, geothermıca kapsamında, jeotermal enerji teknolojileriyle ilgili alanlardaki ar-ge projelerinin destekleneceği çağrıya katılan 3 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecek. Geothermica çağrısına Türkiye, Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, ABD ve İsviçre katıldı.

ÖN KAYITLAR İÇİN 20 EYLÜL SON

Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvurular için son tarih 20 Eylül olarak belirlendi. 11 Kasım’da ön başvuruların sonuçları açıklanırken, 31 Ocak 2020’ya kadar ise proje önerilerinin başvuruları yapılacak. Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuruyla eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 uluslararası sanayi AR-GE projeleri destekleme programına başvuracak. Geothermica’ya sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, kuruluşların 1509 uluslararası sanayi AR-GE projeleri destekleme programına ortak proje önerisi sunması gerekecek.

PROJE ÜST SINIRI YOK

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilecek. Proje kapsamında proje üst sınırı bulunmazken, programda hibe şekilde destek verilecek. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 olacak. 100 bin liralık maliyetini sunan KOBİ’ye 75 bin lira verilecek.

4 BİN MW'A DOĞRU

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanvekili Ufuk Şentürk jeotermalde Türkiye’nin geldiği son durumu anlattı. Şu anda bin 743 MW kurulu güç olduğunu belirten şentürk, “Mayıs ayı verilerine göre toplam elektriğin yüzde 3’ünü karşıladık. Dünyada kurulu güç açısından 4. sıradayız. YEKDEM 2025'e kadar uzarsa 4 bin MW’ye doğru ilerleriz” dedi.

MALİYETİ 5 MİLYON

Jesder ile tarım ve orman bakanlığı’nın toplam 2 bin dönüm civarında jeotermal ısılı sera projesinin devam ettiğini anımsatan Şentürk, şunları söyledi: Bir tanesi Denizli Sarayköy’de. Altyapısı tamamen bitti, hatlar çekildi. Eylül, ekim ayında yatırımcılarına dağıtılmaya başlanacak. Toplam maliyeti 5 milyon liraya yakın. Altyapı yatırımını bakanlık ve denizli valiliği karşıladı. Sera OSB kuruldu.