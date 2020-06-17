Prim desteği nedir? Prim desteği ne zaman, kimlere verilecek?

Prim desteği salgın sonrası normalleşme planlamasında yer alan yeni istihdam paketiyle duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini açıkladı. Prim desteği ile ilgili ne zaman ve kimlere verileceğine dair detaylar haberimizde...



PRİM DESTEĞİ NEDİR?

Korona virüsü salgını sonrasında geçiş yapılan normalleşme süreciyle birlikte, yeni ekonomi planlamaları da görüşülmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yeni istihdam kalkanı paketini kamuoyuna duyurdu.

Söz konusu pakete göre normalleşme sürecinde ekonomik olarak yeni düzenlemeler yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağının süresi uzatılırken; kısa çalışma ödeneği ödemelerinin devam ettirileceği belirtildi. Fakat bu kez bu uygulamada değişiklik yapılacak; kısa çalışma ödeneği artık “normalleşme desteği” veya diğer ismiyle "prim desteği" adı altında verilecek.



PRİM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Prim desteği, kapanan veya kısmi çalışan ancak haziran ayıyla birlikte normalleşmeye başlayan iş yerleri için düzenlendi. Böylelikle salgın sonrası normalleşme sürecinde vatandaşlara destek verilmiş olacak.



Normalleşen iş yerleri için bu kez kısa çalışma ödeneği yani maaş değil prim desteği verilecek. İşverenlerin kısa çalışma veya ücretsiz izinden normal çalışmaya geçirdiği tüm çalışanları için primler, devlet tarafından karşılanacak.

Mevcut durumda kısa çalışmaya başvuran işletmeler, yeniden başvuru yapmadan bu destekten yararlanabilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu;

“Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.

Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak.

Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz.”

PRİM DESTEĞİ NE KADAR?

Asgari ücretli bir çalışan için 2 bin 324 TL düzeyindeki ücreti işveren tarafından karşılanacakken; ücretin üzerindeki 868 TL’lik prim yükünü ise devlet üstlenmiş olacak.

Aynı zamanda; kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği gibi bütün ödemelerin kaynağı olan işsizlik sigortasına işçi ve işverenden yapılacak olan kesintiler, geçici bir süre için artırılıyor.

Mevcut durumda işsizlik sigortasına işverenlerden 2 puanlık, işçilerden ise bir puanlık kesinti yapılıyor; bu oranlar iki katına çıkarılacak. Buna göre asgari ücretli bir çalışan için işveren, 2 puana denk gelen 58 lira yerine 4 puana denk gelen 117 TL prim ödeyecek. Benzer şekilde işçi payı da 29.4 TL yerine 58.8 TL olacak.