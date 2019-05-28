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28 Mayıs 2019 Salı 16:17 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:17

Prada da artık kürk kullanmayacak

Prada da artık kürk kullanmayacak

Prada da artık ürünlerinde kürk kullanımını bırakan markalar arasında yerini aldı. Marka, Fur Free Alliance (FFA) işbirliğiyle koleksiyonlarında artık hayvan kürkü kullanmayacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü marka Prada, 40’tan fazla ülkeden 50’den fazla hayvan koruma örgütünün koalisyonu olan Fur Free Alliance (FFA) işbirliğiyle, SS 2020 Kadın koleksiyonu itibariyle, tasarımlarında ve yeni ürünlerinde artık hayvan kürkü kullanmayacağını açıkladı.

HANGİ MARKALAR KÜRK KULLANIMINI BIRAKTI?

Prada'nın yaptığı açıklama;

Stella McCartney, Giorgio Armani, Hugo Boss, Net-a-Porter ve Gucci gibi markalardan sonra böyle bir karar alan Prada, yaptığı açıklamada “Prada Grubu, inovasyon ve sosyal sorumluluğa kendini adamıştır ve Fur Free Alliance (FFA), LAV ve Amerika Birleşik Devletleri İnsani Derneği ile olumlu bir diyaloğun ardından gelen kürk kullanmama politikamız, bu görevin bir uzantısıdır. Yenilikçi malzemelere odaklanmak, şirketin etik ürünlere olan talebini karşılarken, yaratıcı tasarımın yeni sınırlarını keşfetmesini sağlayacaktır” dedi.

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