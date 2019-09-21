'Pozitif ilerleme sürerse not görünümü değişir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye’nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkında olduklarını belirterek, “Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır” diye konuştu.

2020’DE %3 BÜYÜME

Türkiye’nin ekonomik olarak dengelenme sürecine girdiğini vurgulayan Parker, ekonominin 2019’da sadece yüzde 0.5 daralmasını beklediklerini söyledi. Parker, “2020’de ise ekonomide büyümenin geri dönmesini ve yaklaşık yüzde 3 büyüme kaydedilmesini bekliyoruz” dedi. Parker, bu ay içerisinde yayımlanacak olan raporda büyüme öngörülerini güncelleyeceklerini belirtti. Enflasyondaki yüzde 15 seviyesinin yıl sonunda biraz daha azalmasını beklediklerini belirten Parker, bunun birçok açıdan TL’ye bağlı olacağını söyledi.

Şoklara dikkat!

Parker, olası risklere ilişkin de şunları söyledi: “Ekonomik dönüşüm devam ederken, bütçe açığı ve bankaların bilançosu gibi gerilimler söz konusu. Türkiye’nin küresel şoklara ve politik şoklara maruz kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz.”