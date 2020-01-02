Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9573
  • 6,6817
  • 290.971
  • 115024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Market poşet fiyatları artacak mı? Bakanlıktan açıklama

Market poşet fiyatları artacak mı? Bakanlıktan açıklama

Market poşet fiyatları artacak mı" Bakanlıktan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet fiyatlarının 2020 yılında da 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

Poşet fiyatlarının 25 kuruştan 30 kuruşa çıktığı yönündeki haberlere ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

 

Birpınar açıklamasında, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek. Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020'de poşete zam yok" ifadelerini kullandı.

 


Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı
100 bin gülle evlilik teklifi
'Rapçiler de sanatçıdır'
İlk aşk bombası
<p>Çanakkale´de pazar alanında yaşanan olay, görenleri şaşırttı. Bir karga pazarda satışa sunulan ce

Karga, Pazar Tezgahındaki Cevizleri Yedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yöre halkının geçim kaynağı oldu! Kilosunu 80 liradan satıyorlar

Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı! Çok sayıda yaralı var