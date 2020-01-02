Market poşet fiyatları artacak mı? Bakanlıktan açıklama

Poşet fiyatlarının 25 kuruştan 30 kuruşa çıktığı yönündeki haberlere ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Birpınar açıklamasında, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek. Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020'de poşete zam yok" ifadelerini kullandı.