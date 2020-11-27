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27 Kasım 2020 Cuma 00:13 | Son Güncelleme:

Porsche'li borsa manipülatörüne SPK'dan ceza

Porsche'li borsa manipülatörüne SPK'dan ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Porscheli manipülatör adıyla bilinen Hasan Meşe'nin başını çektiği toplam 10 kişiye ceza yağdırdı.

SPK, bu kişilerin Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “Borsa66” adlı grup ile “@hasanmese35” Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine AVOD, MRGYO ve ADESE hisseleri ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunarak piyasa dolandırıcılığı yaptığına dair makul şüphenin oluştuğunu açıkladı.

6 AY İŞLEM YASAĞI GELDİ

SPK, Hasan Meşe ve ekibine 6 ay işlem yasağı getirdi. SPK incelemeyi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’inci maddesinin ikinci bendi gereğince yaptı. Bu madde gereği 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Hasan Meşe’nin Twitter’deki hesabından en son İzmir depreminde çalışan sağlıkçılara seslenilerek güya Martı Gayrimenkul hisselerinde para kazanabilecekleri söylenmişti. Meşe kişisel hesabından depremde çalışan sağlıkçıların çok yorulduğunu ve onlara özel bu hisseyi önerdiğini belirtmişti.

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