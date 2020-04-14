POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? 26. Dönem POMEM e-devlet sorgulama ekranı

26. Dönem POMEM alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. Gözler Emniyet Teşkilatı bünyesine polis memuru yetiştirmek için yapılan POMEM sınavı sonuçlarında. Binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. "POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Bakan Süleyman Soylu'nun POMEM sonuçlarına ilişkin son açıklamaları haberimizde yer alıyor.

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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında POMEM hakkında yöneltilen sorularu yanıtladı. Süleyman Soylu POMEM sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklancağını duyurdu. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Bakan Soylu, POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir" ifadelerini kullandı. "POMEM yaş sınırı artacak mı?" sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, "Boy sınırı 1.67'nin altına indirilecek mi?" sorusuna ise, "Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda" yanıtını verdi.

26. DÖNEM POMEM ALIMI

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7.000 aday asıl olarak alınacak.