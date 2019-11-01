POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM başvuruları sona erdi!

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Polis Akademisi tarafından ya 26. Dönem POMEM kapsamında 7 bin kişilik alım yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar ön başvurularını 130.00 TL (Yüz otuz) ödeyerek 25 Ekim tarihine kadar gerçekleştirdi. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını ww.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 14 Ekim 2019 saat 09:00’dan 25 Ekim 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “26. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırdı.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

POMEM ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

POMEM alımı tarihi 'pa.edu.tr' adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.