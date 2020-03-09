POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları polis adayları tarafından ilgiyle talip ediliyor. 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden istihdam etmek üzere 5 bin 40 erkek, 560 kadın, ön lisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7 bin polis adayının alınacağı belirlenmişti. Yapılan sınavların ardından gözler POMEM sınav sonuçlarına çevrildi.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili sorulara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yanıt geldi. Soylu, sınava toplamda 200 bin kişinin başvurduğunu belirterek sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının açıklanmalarının uzun sürdüğünü söyledi.

POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuçların açıklanacağı tarih ise Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurular sayfası üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyu bilgilendirilecek.

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SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ NASIL OLUR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.