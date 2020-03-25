POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı!

POMEM sınav sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacak. POMEM sonuçları hakkında detaylar haberimizde.

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POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sınava toplamda 200 bin kişinin başvurduğunu belirterek sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının sonuçlarının duyurulmasının uzun sürdüğünü söyledi.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası üzerinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek.