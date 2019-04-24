POMEM başvurusu devam ediyor

8 Nisan’da başlayan başvurular 22 Nisan’da sona erecek. İşlemler, https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde gerçekleştiriliyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Nisan (dahil)-22 Nisan (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

24. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (2.500) ve önlisans mezunu (500) KADIN aday asıl olarak alınacaktır. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

24.DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

24.dönem POMEM başvurusu da daha önceki dönemde olduğu gibi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru yapmadan önce mutlaka POMEM başvuru kılavuzu ile yayımlanan detayları incelemesi gerekiyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz) 08 Nisan 2019 saat 09:00’dan 22 Nisan 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “24. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.