POMEM alımı ne zaman yapılacak? 26. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları nedir?

Polis olmak isteyen vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. POMEM alımı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi alımı ile ilgili ilanlar güncel olarak yayınlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polis memuru alımına ilişkin sınavlara değinen Soylu, eylül ve ekim gibi 10 bin polis alımı konusunda bir açıklama yaptığını, fakat sürecin biraz uzadığını, birkaç ay içerisinde polis alımının yapılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde sizlerle.

POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polis memuru alımına ilişkin sınavlara değinen Soylu, eylül ve ekim gibi 10 bin polis alımı konusunda bir açıklama yaptığını, fakat sürecin biraz uzadığını, birkaç ay içerisinde polis alımının yapılacağını söyledi.

POMEM BARAJ PUANI DÜŞECEK Mİ?

Pomem puan barajı 60'dan 55'e düşürülsün sorusuna cevap veren Bakan Soylu, "70'den 65'e düşsün, 65'den 60'a düşsün, 60'dan 55'e düşürülsün, bu kez şöyle oluyor; 500 bin kişi sınava giriyor ve bizim bir alımımız maalesef 1 yıl sürüyor. Bizim polise ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyacımızı karşılayabilmek için bir baraj koymak zorundayız. Biz 70'den 65'e düşürdük. Şimdi 65'den 55'e düşürülsün deniliyor. Bu mümkün değil." açıklamasını getirdi.

RENK KÖRLÜĞÜ OLAN VATANDAŞLARIN POLİS VE ASKER OLMA YOLU AÇILACAK MI?

Renk körlüğü bulunan gençlerin polis ve asker olabilme durumuyla ilgili yöneltilen soruya ise Bakan Soylu, "Bu konuda, renk körleri konusunda şunu söyleyeyim, en son bugün günlerde pazar, perşembe günü yaklaşık iki buçuk üç saat toplantı yaptık. Bütün dünyayı analiz ettik. Biz üniversitelerimizde oturduk ve ciddi bir çalışma da ortaya koyduk. Bu konuda bir karar oluşturduk. Bu konudaki kararı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

POMEM ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Adaylarda aranan şartlar ise; 30 yaşından gün almamış olmak, kadın adaylar için 162 cm, erkek adaylar için 167 cm’den kısa boylu olmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.