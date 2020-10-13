Polis Özel Harekat (PÖH) alımı 2020 yılında yapılacak mı, ne zaman? PÖH nasıl olunur?

Emniyet Genel Müdürlüğü PÖH alımına ilişkin duyurularını resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştiriyor. Polis Özel Harekat başvurularına dair son gelişmeler polis olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Son yapılan kadın özel harekat alım sürecinde de oldukça çok sayıda aday PÖH başvurusu yapmıştı.

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PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

EGM tarafından yapılan açıklamalar kapsamında PÖH, POMEM ve PMYO ilanları yayımlanıyor ve alımlar gerçekleştiriliyor. Şu an için EGM tarafından yayımlanan bir PÖH alım ilanı bulunmuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında PÖH alımının artık kurum içinden yapılacağını ifade etmişti.

PÖH NASIL OLUNUR?

PÖH olmak isteyenler için iki seçenek sunulmakta olup bunlardan biri PMYO öğrencisi olarak öğrencilik esnasında başvuru yapmak ve bir diğeri de polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat ederek başvuru yapmasıdır. Fakat zaman zaman POMEM ya da PMYO tarafından dışarıdan da PÖH adayı alımı duyurulabilmektedir.

Adayların ilgili kadro için sağlaması gereken şartlardan bazıları da 28 yaşını aşmamış olmak, adayların terhis tarihiyle başvuru tarihi arasında en az 3 yıllık süre bulunması, en az lise mezunu olması gibi şartlar yer almaktadır.

PÖH GÖREVLERİ NELERDİR?

Meskun mahal ve kırsal alanda, tüm iklim ve coğrafik şartlar altında günün her saatinde yüksek riskli operasyonları yapma kabiliyetine sahip özel eğitim almış, en modern silah, teçhizat ve araçlarla donatılmış personelden oluşan; unsur, tim, grup ve birlik düzeninde faaliyetlerini icra edern PÖH birimlerinin görevi:

Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği silahlı eylemler ile eylemleri yapan teröristleri etkisiz hale getirmek,

Kaçırılan uçak, gemi, tren v.b. her türlü ulaşım araçlarıan kurtarma operasyonları yapmak, faillerini etkisiz hale getirmek,

Rehin alınmış şahısları kurtarma operasyonları yapmak,

Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli şahısları yakalamak, etkisiz hale getirmek,

Devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak,

İç karışıklık, terör veya savaş gibi sebeplerle güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerdeki temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın korumasını yapmak,

Devletin hayati çıkarlarına yönelik risk ve tehditler ile mücadele etmek,

Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumaktır.