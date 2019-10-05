Polat'tan Macaristan'a 60 milyon euroluk 'inci'

Yeliz COŞKUN

Polat Holding, gayrimenkul sektöründeki ilk yurtdışı projesi olan ‘Duna Pearl’ü Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden Macaristan’da hayata geçiriyor. Budapeşte’de gerçekleştirilen lansmanda projeyi tanıtan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, yatırım bedelinin 60 milyon euro olduğunu söyledi. Polat, “Polat markası olarak ülkemizde de birçok önemli projeyi bir arada yürütüyoruz. Türkiye’deki yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

TUNA NEHRİ’NİN KIYISI

Adnan Polat, “Polat Holding olarak Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak ele alıyoruz. Bu sebeple gayrimenkul sektöründeki ilk yurtdışı projemiz olan Duna Pearl’ü burada hayata geçiriyoruz” dedi. Polat, şunları söyledi: “Adını İngilizce anlamı pearl olan inciden alan Duna Pearl’ü, benzersiz bir lokasyonda hayata geçiriyoruz. Projemizi, Budapeşte’nin en işlek bölgelerinden 13. bölge’nin en değerli lokasyonlarından ‘little Manhattan’ olarak da anılan Ujlipatvaros’ta yer alıyor. Margaret Adası’nın karşısında, bölgenin en büyük parkı Szent Istvan’a komşu olan Duna Pearl, özel tasarlanan konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri’nin kıyısında hayat bulacak.”

TÜRK BANKALARI GELİRSE BÖLGEDE YATIRIM ARTAR

Adnan Polat, şunları söyledi: “Projede ilk kazmayı 14 Ekim’de vuracağız. Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden Macaristan’da, hiç Türk bankasının olmaması en büyük eksikliğimiz. Eğer burada bir banka şubemiz olsa, Türk yatırımcılar daha rahat olacak. En kısa zamanda bu konuda gelişmeler olmasını diliyoruz.”

DAHA TANITILMADAN 8 SATIŞ

Polat, “Bugüne kadar sadece kulaktan kulağa yayılan projemizde 8 sözleşme imzaladık bile. Şu an gayrimenkul sektöründe ‘al’ dönemindeyiz. Ekonomik sıkıntıların geçeceğinden eminiz” diye konuştu.

2022’DE TAMAMLANACAK

PD Real Estate Development’ın genel müdürü Murat Aysan da, şöyle konuştu: “Projede 200 daire ve 100 odalı iş oteli var. Metrekare fiyatları lansmana özel sınırlı sayıda daire için 4500 eurodan başlıyor. Projeyi Nisan 2022’de tamamlayacağız.”